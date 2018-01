Acidente com pesqueiro faz TV japonesa cancelar Titanic A TV japonesa decidiu cancelar a exibição do filme Titanic para não perturbar as famílias das nove pessoas que morreram quando um submarino norte-americano colidiu, durante a emersão, com um pesqueiro japonês no dia 9. O almirante William J. Fallon, segundo mais alto funcionário da Marinha dos EUA, apresentou hoje uma desculpa pessoal do presidente norte-americano, George W. Bush, pelo naufrágio que criou tensões entre os dois países.