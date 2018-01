Acidente com trem de alta velocidade mata um e fere ao menos 25 na Alemanha Pelo menos uma pessoa morreu e outras 25 ficaram feridas nesta sexta-feira em conseqüência de um trem de alta velocidade Transrapid sair do trilho, informou um porta-voz oficial de Emsland, no norte da Alemanha. O acidente aconteceu durante um teste, quando o trem circulava a cerca de 200 km/h. Os trens magnéticos podem atingir a velocidade de 450km/h. O porta-voz disse que várias equipes de resgate estão no local. A comarca de Emsland é a única área por onde passa o trem de suspensão magnética que alcança a velocidade máxima de cerca de 450 km/h. O trem, cuja tecnologia foi vendida à China, nunca saiu na Alemanha de seu estado embrionário e após mais de duas décadas de testes e discussões, continua trafegando apenas em Emsland.