Acidente com trem deixa pelo menos sete mortos Pelo menos sete pessoas foram mortas quando um trem descarrilou num barranco ao sul de Sydney na madrugada desta sexta-feira (horário local), informou o porta-voz da empresa de salvamento Westpac Lifesaver, Stephen Leahy. De acordo com o porta-voz, sete corpos haviam sido encontrados nos destroços do trem de quatro vagões.