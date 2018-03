Acidente com trem mata 4 pessoas na Grécia Um trem de passageiros descarrilou neste domingo, após colidir com um caminhão na região norte da Grécia, matando quatro pessoas e deixando pelo menos 35 feridas. O acidente ocorreu a 3 quilômetros da cidade de Drama, disseram autoridades policiais. O trem, com 110 passageiros a bordo, fazia o percurso de Tessalonica a Alexandrópolis. A polícia disse que o motorista do caminhão aparentemente ignorou o sinal no cruzamento com a linha do trem, colidindo às 9h25, no horário local. Um dos sobreviventes disse à TV ALPHA que um dos vagões pegou fogo. "O trem foi arrastado ao longo dos trilhos, pessoas caíram umas em cima das outras e o vagão em que eu estava pegou fogo", disse a mulher, que tinha sangue nas roupas. Este é o segundo acidente no norte da Grécia em um mês. Em março, três pessoas morreram quando outro trem de passageiros colidiu com um carro em um cruzamento.