Acidente com trem mata sete na Itália Um trem que seguia de Palermo para Messina descarrilou no nordeste da Sicília, na Itália, causando pelo menos sete mortes e deixando 30 pessoas feridas, informa a polícia. Policiais e bombeiros usaram escadas para chegar aos destroços da locomotiva, que ficou pendurada, com a ponta aparecendo por cima da beirada de uma ponte. Moradores das proximidades se uniram às equipes de resgate, procurando por sobreviventes. A causa do acidente e outros detalhes ainda não haviam sido esclarecidos. As autoridades ofereceram versões contraditórias sobre o ocorrido, mas parece que o trem descarrilou e a locomotiva atingiu uma casa vazia à beira da estrada de ferro. Tanto a locomotiva quanto diversos vagões que saíram dos trilhos permaneceram sobre a ponte, informa o coronel Roberto Tortorella dos carabineri, a polícia militar italiana. O acidente ocorreu quando o trem se aproximava da estação de Rometta Marea, a 30 kim de Messina. O local é afastado das principais rodovias, o que dificultou o esforço de resgate. Havia 190 passageiros a bordo, de acordo com a agência de notícias italiana Ansa.