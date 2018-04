Acidente com trem no Canadá tem ao menos três mortos Sobe para três o número de mortos no acidente de trem no Leste de Quebec, no Canadá. No sábado, o trem, com carregamento de petróleo, descarrilou e causou explosões que destruíram o centro da cidade de Lac-Megantic. Ainda há desaparecidos e o número de vítimas fatais pode aumentar.