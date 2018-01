Acidente com trens mata um e fere dois em Lisboa Um morto, dois feridos graves, mas livres de perigo e um desaparecido é o balanço da colisão de dois trens de carga ocorrido hoje de madrugada (horário local) disse à Lusa fonte da CP (Caminhos de Ferros de Portugal). O corpo de um dos dois tripulantes que estavam desaparecidos já foi encontrado, acrescentou a mesma fonte. Os responsáveis da CP receiam que o tripulante considerado desaparecido também tenha morrido. Na sequência da colisão, as locomotivas dos dois trens incendiaram-se, por razões ainda não apuradas. Na zona do acidente, em São Bartolomeu da Serra (cidade ao Sul de Portugal), nota-se cheiro de combustível, provavelmente das locomotivas. Os dois feridos graves provocados pela colisão dos dois trens de carga, que deveriam seguir na locomotiva do trem proveniente de Souselas (cidade ao norte de Portugal), encontram- se "livre de perigo" e foram transferidos ao início da manhã para o Hospital Distrital de Setúbal. "O estado de saúde dos dois feridos é grave, mas estão fora de perigo, não correm risco de vida", disse uma fonte do hospital de Santiago do Cacém, onde foram incialmente tratados. A colisão envolveu um trem carregado de carvão, proveniente da cidade de Sines, e uma composição de mercadorias, que seguia vazio, de Souselas para Sines.