Acidente com turistas mata 11 no Chile Um ônibus que transportava turistas estrangeiros caiu de um barranco no norte do Chile, matando pelo menos 11 pessoas, informaram autoridades. Cinco pessoas ficaram feridas no acidente - três americanos, o motorista chileno e um guia turístico. O acidente ocorreu em uma sinuosa estrada próxima à cidade portuária de Arica, na costa do Pacífico, a cerca de 2.000 quilômetros ao norte de Santiago. As identidades das vítimas não foram divulgadas de imediato, mas, segundo autoridades, aparentemente a maioria era americana. O acidente ocorreu quando os turistas regressavam a seu cruzeiro Millennium, com bandeira das Bahamas, depois de uma visita ao Lago Chungara, no Parque Nacional Lauca, a uma altitude de 4.500 metros.