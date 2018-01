Acidente de avião mata 10 no Suriname Um avião colidiu com uma montanha no interior do Suriname neste sábado matando dez pessoas, incluindo seis brasileiros, disseram as autoridades daquele país. O bimotor fazia um vôo charter do aeroporto de Zong En Troop, em Paramaribo, para Jakobkondre, uma cidade de mineiração de ouro a cerca de 65 quilômetros ao sudeste do país, revelou John Veira, chefe da Autoridade Civil da Aviação do Suriname. A causa do acidente ainda não foi esclarecida, disse Vieira. Entre os passageiros, seis eram brasileiros que trabalhavam em minas de ouro perto de Jakobkondre e estavam viajando para comprar suprimentos na capital, Paramaribo.