Acidente de avião mata 18 pessoas no Nepal Um avião com 18 pessoas a bordo - 13 turistas alemães, um americano, um inglês e três tripulantes - caiu nesta quinta-feira próximo a cidade turística de Pokhara, 200 km ao oeste de Katmandu, no Nepal, matando todos os ocupantes. O aviã,o do tipo Twin Otter, de fabricação canadense, viajava de Jomson para Pokhara e, segundo testemunhas, chocou-se contra uma montanha quando tentava pousar no aeroporto de Pokhara. O mau tempo que fazia na hora deve ter sido a principal causa do acidente. A rota entre as duas cidades é considerada perigosa, passando sobre um profundo abismo entre os montes Annapurna e Dhaulagiri. Todos os corpos foram resgatados e levados para Katmandu num avião cargueiro militar.