Acidente de avião mata 21 no EUA Um avião da companhia norte-americana Air Midwest caiu nesta quarta-feira quando decolava do aeroporto de Charlotte, na Carolina do Norte, causando a morte de todos os 21 ocupantes. "O avião levava 19 passageiros e 2 tripulantes. Não houve sobreviventes", declarou Jerry Orr, diretor de operações do aeroporto. As autoridades da aviação evitaram fazer comentários imediatos sobre a causa do desastre. O avião, um bimotor turboélice Beech 1900D, operava um vôo de pequena distância para a US Airways Express. O avião bateu às 8h49 locais (11h45 de Brasília) num hangar de manutenção da companhia aérea US Airways e explodiu em chamas. A colisão gerou um incêndio no hangar, rapidamente controlado pelos bombeiros. No momento do acidente, cerca de cem operários trabalhavam em obras perto do hangar. Inicialmente, informou-se que alguns dos trabalhadores estavam desaparecidos, mas logo se confirmou que nenhum deles ficou ferido no impacto, nem no incêndio. O avião se dirigia ao aeroporto de Greenville-Spartanburg, no vizinho Estado da Carolina do Sul, numa linha de pequena distância utilizada diariamente por milhares de profissionais, como meio de transporte para o trabalho. A Junta Nacional de Segurança em Transportes (NTSB, pelas iniciais em inglês) enviou uma equipe de técnicos para investigar o acidente. Descartando qualquer possibilidade de uma ação extremista, fontes do aeroporto e da empresa ressaltaram não haver nenhuma indicação de que a queda não tivesse sido causada por um acidente comum. Informações sobre os passageiros A US Airways está com um telefone para dar informações a respeito dos passageiros e tripulantes a bordo do seu vôo 5481. Eis o número: 1-800-679-8215.