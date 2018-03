Acidente de avião mata equipe de resgate na Namíbia Três membros de um grupo de resgate aéreo e a vítima de um acidente de veículos que era resgatada morreram quando o avião em que viajavam se chocou contra uma montanha na Namíbia, informaram autoridades. O avião, um Cessna Caravan, foi chamado para resgatar uma mulher que havia sobrevivido a um acidente rodoviário, a cerca e 170 quilômetros da capital namibiana, Windhoek, contou o médico Fraser Lamond, do grupo privado de resgate. "Depois de tratar a sobrevivente na cena do acidente, o grupo a colocou no avião. Minutos depois, o aparelho se chocou contra uma montanha. Todos a bordo morreram", afirmou. A Agência de Aviação Civil da Namíbia investiga o acidente. Os mortos eram dois sul-africanos e dois namibianos. No acidente rodoviários prévio, duas pessoas morreram.