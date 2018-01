Acidente de avião na Espanha deixa quatro mortos Um avião de passageiros espanhol caiu hoje sobre uma rodovia próxima ao aeroporto de Málaga. Quatro pessoas morreram, incluindo o piloto, e 25 ficaram feridas. Unidades de resgate foram despachadas imediatamente ao local do acidente, ocorrido às 10h (horário local), e aplicaram os primeiros socorros nos feridos, enquanto os bombeiros jogavam água nos restos do avião. A fuselagem partiu e bloqueou a rodovia nacional N340, que liga Málaga ao balneário de Torremolinos. Ninguém em terra foi atingido. Segundo a polícia, vários passageiros ficaram presos por um tempo dentro do avião. Outros conseguiram escapar por uma porta de emergência. O avião, com 44 passageiros e três tripulantes, caiu quando se aproximava do aeroporto de Málaga em um vôo regular procedente de Melilla, um enclave espanhol nas costas do Marrocos. Segundo um comunicado da empresa aérea Binter Mediterráneo, proprietária do avião, o capitão Mariano Ruano, de 55 anos, morreu mais tarde em um hospital. De acordo com o sindicato dos pilotos espanhóis SEPLA, a habilidade de Ruano impediu uma tragédia maior. A empresa, que já foi subsidiária da companhia aérea nacional Ibéria, informou que ainda não foi determinada a causa do acidente, mas acredita-se que houve falha em um dos motores do aparelho.