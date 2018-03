Acidente de avião na Irlanda deixa 4 mortos Equipes de resgate encontraram quatro corpos nos destroços de um pequeno avião em uma área montanhosa perto da costa Leste da Irlanda neste domingo, segundo autoridades locais. A aeronave, de um motor, partiu ontem do aeroporto de Gloucester, na Inglaterra, e não chegou ao seu destino na costa Oeste irlandesa. Os destroços do Piper PA-28 foram descobertos 40 quilômetros a sudoeste de Dublin, em uma área montanhosa acessível apenas por helicópteros. Uma investigação tentará determinar a causa do acidente. As informações são da Associated Press.