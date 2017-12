Acidente de barco em Uganda deixa 60 mortos Cerca de 60 pessoas podem ter-se afogado quando uma embarcação de madeira adernou no Lago Vitória em Uganda. Até a tarde de hoje, oito passageiros haviam sido resgatados com vida, entre eles duas crianças. O barco, levando a bordo passageiros e cargas, inclinou depois que seu motor enguiçou, quando passava por entre as ilhas do maior lago da África. O acidente ocorreu a 130 quilômetros ao sul de Kampala (capital de Uganda). É o segundo que ocorre no grande lago nos últimos dois meses. No mês passado, outro barco de madeira adernou ali, matando 27 pessoas.