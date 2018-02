Acidente de barco mata 26 pessoas na Zâmbia

Segundo a rede de televisão estatal do país, 23 vítimas do acidente eram crianças. Um estudante sobreviveu. Eles viajavam para uma escola na margem oposta do lago Kariba, no sul do país, onde participariam das celebrações em homenagem aos 50 anos de independência da nação sul-africana.

"A morte dessas pessoas é desoladora, ainda mais porque eles viajavam por uma causa nacional. Eles são verdadeiros heróis", disse um porta-voz do governo, doutor Joseph Katema. O acidente foi causado por sobrecarga, afirmaram autoridades. O barco levava 20 pessoas a mais do que sua capacidade máxima.

O vice-presidente da Zâmbia, Guy Scott, visitou a região do acidente com um patologista da polícia neste sábado e expressou suas condolências às famílias dos falecidos. Ele disse que o governo ficaria responsável pelos gastos com os funerais. Fonte: Associated Press.