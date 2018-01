Acidente de caminhão deixa pelo menos 70 mortos na Guiné O governo da República de Guiné confirmou que 70 pessoas morreram após uma ponte quebrar enquanto um caminhão que transportava pessoas atravessava, segundo informações de uma rádio estatal africana nesta quarta-feira, 21. O caminhão transportava pessoas e mercadorias de um mercado no sul do país durante a noite do último domingo, 18, segundo informações da rádio RTG. A busca por mais vítimas ainda continua nas regiões próximas ao acidente. Além disso, pelo menos outras 20 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas. O número de mortos subiu de 65 para 70 na manhã desta quarta-feira, por conta dos graves ferimentos em algumas vítimas. Na República de Guiné, os transportes de mercadoria e pessoas pelas vilas são normalmente realizados por grandes caminhões e as pessoas correm grandes perigos diários pelas más condições de locomoção.