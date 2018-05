Acidente de caminhão mata 72 e fere 40 Um caminhão que levava soldados do Exército de Uganda e seus parentes bateu ontem em uma barreira de concreto, deixando 72 mortos e 41 feridos próximo à fronteira com o Quênia. Segundo a polícia da região, os freios do veículo não funcionaram. As autoridades locais não divulgaram quantas pessoas viajavam no caminhão.