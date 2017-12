Acidente de carro mata 26 pessoas na Índia Um acidente automobilístico deixou 26 pessoas mortas vítimas de afogamento nesta terça-feira quando o veículo caiu no rio Krishna, no estado de Karnataka, na Índia, segundo informou a agência indiana "PTI". Seis passageiros conseguiram se salvar depois de nadarem até a margem do rio. O grupo de 32 pessoas, incluindo mulheres e crianças, do povoado de Basibundu, no distrito de Koppal, se dirigia para a represa de Alamatti para um piquenique, após terem visitado o centro de peregrinos de Koodalasangama, informou a Polícia. O chefe do Governo de Karnataka, H.D. Kumaraswamy, expressou sua comoção pelo acidente e viajou para o local do acidente.