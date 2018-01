Acidente de helicóptero mata duas pessoas na região do Everest Um helicóptero que transportava alpinistas para o Monte Everest sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira, no Nepal. O piloto e seu auxiliar morreram e outras seis pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe as causas do acidente. Em 50 anos, 175 pessoas morreram tentando chegar ao cume da montanha. Centenas de alpinistas estão na região do Monte Everest para comemorar os 50 anos da conquista da montanha mais alta do mundo, em 1953, pelo neozelandês Sir Edmund Hillary e o sherpa, como são chamados os moradores da região do Himalaia, Tenzing Norgay, que guiou Hillary na escalada.