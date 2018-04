Acidente de metrô em Washington deixa pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta segunda-feira depois que dois trens do metrô colidiram em Washington, capital dos Estados Unidos, informaram as autoridades de transporte locais.

De acordo com um comunicado divulgado pelas autoridades de transporte de Washington, um trem da linha vermelha do metrô teria descarrilado entre as estações de Takoma e Fort Totten, colidindo com outra composição por volta de 17h, horário local (18h, horário de Brasília).

Ainda de acordo com as autoridades, outras pessoas teriam ficado feridas, sendo que algumas estariam em estado grave. Entre os mortos estaria a maquinista de um dos trens.

O administrador-geral do Metrô, John Catoe, afirmou a jornalistas no local que o número exato de feridos ainda não é conhecido, mas que 60 pessoas teriam sido retiradas até o momento dos trens.

Bombeiros e médicos estão no local para tentar resgatar outras vítimas.

Catoe afirmou ainda que as autoridades estão investigando as causas do acidente.

"Estamos muito entristecidos com o fato de o acidente ter causado mortes. Nossas autoridades de segurança estão investigando até determinar porque isto aconteceu e que medidas podem ser tomadas para que isto não venha a acontecer novamente", disse Catoe.

Ainda segundo a administração do Metrô, as investigações sobre as causas do acidente podem levar ainda alguns dias.

Acidentes

De acordo com o correspondente da BBC Richard Lister, até o momento tudo indica que os dois trens estariam na mesma direção e na mesma linha.

Segundo Lister, aparentemente um vagão de um dos trens teriam ficado por cima do vagão de outro após o acidente.

De acordo com o Metrô de Washington, a única vez em 33 anos em que houve mortes após um acidente no metrô foi em janeiro de 1982, quando três pessoas morreram após um trem descarrilar.

Em 2004, dois trens também colidiram na estação de Woodley Park/Zoo-Adams Morgan. O acidente deixou apenas alguns feridos.