Acidente de ônibus deixa 12 mortos na China Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na estrada de Zhijiang a Wuhan, na província de Hubei matou 12 pessoas e deixou 41 feridas, informou a imprensa chinesa. O ônibus, que transportava 52 passageiros, colidiu com um caminhão, sem que ainda se saibam as causas do acidente que ocorreu na manhã de sábado, informaram fontes da Polícia local. O motorista do ônibus e três passageiros morreram no ato, e outras oito pessoas morreram no hospital de Zhijiang, para onde foram transferidos. Na China, foram registrados no ano passado 450.000 acidentes de trânsito nos quais houve 98.738 mortos, segundo números do Ministério de Segurança Pública. No entanto, os números podem ser até o dobro segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).