Acidente de ônibus deixa 13 mortos na Coréia do Sul Pelo menos 13 pessoas morreram em decorrência de uma colisão entre um ônibus e um caminhão em uma auto-estrada na Coréia do Sul, neste domingo. Outros 20 passageiros do ônibus ficaram feridos, muitos dos quais em estado grave. O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Chonan, a cerca de 85 quilômetros a sul da capital do país. Os feridos foram levados para vários hospitais próximos. As autoridades policiais ainda investigam as causas da colisão. A maioria dos passageiros viajavam para suas cidades natais, a fim de celebrar o Ano Novo Lunar, na próxima terça-feira.