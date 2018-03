Acidente de ônibus deixa 18 mortos e 30 feridos na Tailândia

BANCOC - Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas após um ônibus cair em um barranco no nordeste da Tailândia. O acidente ocorreu durante a noite de quarta-feira, 21, em uma estrada do distrito de Wang Nam Khieo, na província de Nakhon Ratchasima.

Segundo as autoridades, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, invadiu a pista oposta e caiu ao lado da estrada.

O ônibus transportava 50 pessoas, 16 das quais morreram no local do acidente e outras duas no hospital, onde foram atendidos por ferimentos outros 32 passageiros.

O veículo tinha sido fretado por um grupo de turistas da província de Kalasin, no nordeste do país, que estavam voltando para casa, após alguns dias de férias na província de Chanthaburi.

Os acidentes de trânsito são frequentes na Tailândia, por conta da falta de respeito das leis de trânsito e a direção imprudente dos motoristas, que em muitos casos passam mais de 12 horas na estrada. // EFE