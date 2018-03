Acidente de ônibus deixa 22 mortos na Tailândia

Pelo menos 22 pessoas morreram e 24 ficaram feridas quando um ônibus que transportava estudantes universitários capotou sem motivo aparente no leste da Tailândia, informaram hoje fontes policiais. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira na província de Prachinburi, 135 quilômetros ao leste de Bangcoc. As forças de segurança temem que o número de vítimas fatais aumente quando começarem os trabalhos no ônibus, já que aparentemente vários passageiros ficaram presos sob a carroceria. Segundo a investigação inicial, o acidente ocorreu porque o motorista dormiu ao volante.