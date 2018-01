Acidente de ônibus deixa 26 mortos na Índia Um ônibus superlotado que transportava peregrinos hindus caiu de um penhasco no norte da Índia neste sábado, matando 26 pessoas e deixando oito feridas, informou a polícia local. O veículo viajava nas montanhas no norte do Estado de Uttaranchal quando saiu da estrada e caiu cerca de 100 metros dentro do rio Bhagirathi, disse o chefe de polícia R.S. Meena. O ônibus transportava peregrinos para o templo hindu de Gangotri quando o motorista perdeu o controle do veículo após uma curva e caiu no barranco, informou o policial Pramod. "Os sobreviventes dizem ter ouvido um som alto antes do motorista perder o controle e o veículo cair no rio", informou Pramod. O acidente aconteceu perto da cidade de Uttarkashi, cerca de 400 quilômetros ao nordeste de Lucknow, capital do Estado vizinho de Uttar Pradesh. Acidentes rodoviários com vítimas fatais são comuns na Índia. Muitos deles são atribuídos a ônibus superlotados, direção imprudente, veículos velhos e a condição precária das estradas.