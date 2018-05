Acidente de ônibus deixa 28 mortos na Malásia Pelo menos 28 pessoas morreram hoje em um acidente com um ônibus de dois andares em uma rodovia da Malásia. O veículo levava turistas para Kuala Lumpur, após uma viagem de fim de semana para as populares Cameron Highlands, no centro malaio. Vinte e duas pessoas morreram no local e outras seis morreram após serem levadas ao hospital. Mais de dez passageiros ficaram feridos.