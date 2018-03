Acidente de ônibus deixa sete mortos Pelo menos sete pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas em um acidente ocorrido na estrada que une a Cidade do México a Pachuca, informaram fontes médicas. O motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo em um barranco à altura do km 14,5 da estrada, no município de Ecatepec. O ônibus, pertencente à empresa Transportes Ecatepec, fazia a rota Coacoalco-Indios Verdes, ao nordeste da capital mexicana. Um porta-voz do hospital da Cruz Vermelha confirmou que entre os 27 feridos estão seis menores de idade, todos eles distribuídos por hospitais da Cidade do México, após terem sido trasladados em cerca de dez ambulâncias e três helicópteros. Fontes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal indicaram que o ônibus, que poderia estar em velocidade excessiva, caiu em um barranco ao passar pela cidade de San Pedro Xalostoc. O motorista do ônibus está hospitalizado, e será alvo das investigações das autoridades sobre o caso. O acidente foi registrado apenas duas semanas depois de outro ônibus, que levava estudantes para uma excursão, ter caído em um barranco na mesma estrada. Treze pessoas morreram na ocasião.