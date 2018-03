Acidente de ônibus mata 12 pessoas no Egito Um ônibus bateu de frente com um mini ônibus no centro do Egito no domingo, matando 12 pessoas e ferindo mais 12, disse a polícia. O motorista do ônibus, que viajava entre as províncias de Beni Suef e Minya, às margens do rio Nilo, perdeu o controle depois que um caminhão cruzou seu caminho, disse um policial. Maus motoristas, leis de trânsito negligentes e estradas em más condições são os responsáveis pelo alto número de acidentes no Egito. Uma série de colisões nos últimos anos levou a um protesto popular contra os registros governamentais de acidentes nas estradas e de segurança no transporte. (Por Will Rasmussen)