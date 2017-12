Acidente de ônibus mata 12 turcos em Roma Um ônibus com turistas turcos caiu em uma ribanceira em Roma na noite da última segunda-feira, matando 12 pessoas - seis homens e seis mulheres -, segundo a polícia local. O veículo, que transportava 30 pessoas, levava os turistas de volta ao hotel após o jantar. O acidente aconteceu pouco depois das 23h (20h em Brasília). Seis pessoas se feriram gravemente, incluindo o motorista do ônibus. Segundo policiais, o veículo saiu da pista e caiu de uma altura de cerca de 15 metros, no jardim de uma casa no noroeste da capital italiana. As causas do acidente ainda são desconhecidas.