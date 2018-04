Acidente de ônibus mata 14 jogadores de hóquei no Canadá

Quatorze pessoas morreram quando um ônibus que transportava um time júnior de hóquei sobre o gelo bateu com um caminhão em Saskatchewan, disse a imprensa canadense.

As pessoas estavam dentro do ônibus, que transportava o Humboldt Broncos, time criado em 1970, e ficaram feridas no acidente na noite de sexta-feira. Elas foram levadas a hospitais na região de Tisdale, cerca de 300 quilômetros ao norte de Regina.

“Nossos sentimentos e orações são estendidas às famílias de nosso pessoal e atletas, e a todos que foram impactados por essa horrível tragédia”, disse Kevin Garinger, presidente da equipe, em comunicado.

Autoridades disseram à imprensa canadense que o acidente ocorreu às 17 horas, quando um caminhão bateu com o ônibus. A equipe jogaria o quinto jogo de um playoff contra o Nipawin Hawks.

A notícia chocou o Canadá, país amante do hóquei, e as condolências vieram tanto de ex-jogadores quanto o primeiro-ministro, Justin Trudeau. “Eu mal posso imaginar o que esses pais estão passando, e meu coração está com todos os afetados por essa terrível tragédia”, afirmou o premiê no Twitter.