Acidente de ônibus mata 14 pessoas em Portugal Um acidente de ônibus causou a morte de 14 pessoas e ferimentos em outras 25 - 6 delas com gravidade - ontem em Portugal. O acidente ocorreu quando o ônibus despencou de 30 metros de altura no povoado de Vimieiro, cerca de 220 quilômetros ao norte de Lisboa. O veículo levava predominantemente passageiros idosos moradores de um asilo em Viseu, perto de Vimieiro, que retornavam de um dia de peregrinação na cidade de Fátima, um dos maiores santuários do catolicismo na Europa. Por volta das 21 horas (17 horas em Brasília), o motorista perdeu o controle do ônibus no momento em que ia fazer uma curva. "É uma estrada muito perigosa e estava chovendo muito", comentou o major da Guarda Nacional Antonio Rosas. "O condutor não virou para a direita, como deveria, e continuou em linha reta, caindo numa ribanceira", explicou. Segundo a agência estatal Lusa, nove pessoas já tinha morrido nesse mesmo trecho da rodovia desde o começo do ano. Foi o segundo grande acidente rodoviário de grandes proporções no país este mês. Há cerca de três semanas, uma ponte sobre o Rio Douro desabou em Castelo de Paiva na hora em que passavam um ônibus e vários carros. A Defesa civil estimou o número de mortos em quase 70 mortos, mas até ontem as equipes de resgate só haviam conseguido localizar os corpos de 17 pessoas.