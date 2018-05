Acidente de ônibus mata 16 no Equador Pelo menos 16 pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas hoje, no Equador, quando dois ônibus da mesma cooperativa de transporte bateram de frente perto do povoado de Isidro Ayora, informou a polícia. Em comunicado, a polícia afirmou que estava chovendo no momento do acidente.