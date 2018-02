Acidente de ônibus mata 19 pessoas na Hungria Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira em um acidente com um ônibus de turismo em Balatonkereszte, a 120 km de Budapeste, Hungria. As autoridades locais disseram que todos os mortos são poloneses, mas ainda não é possível afirmar se apenas poloneses viajavam no ônibus. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas testemunhas acreditam que o motorista dormiu na direção. O ônibus bateu sozinho em uma cerca de proteção e tombou em um precipício. Dos 32 feridos, cinco ficaram em estado grave. A polícia disse que irá interrogar as pessoas com ferimentos leves para tentar descobrir as causas do desastre. Funcionários da embaixada da Polônia em Budapeste estão no local para ajudar na identificação das vítimas. Segundo a polícia, este foi o acidente automobilístico mais grave registrado na Hungria nas últimas décadas.