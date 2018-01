Acidente de ônibus mata 20 e fere 14 na Índia Pelo menos 20 pessoas morreram e 14 ficaram feridas quando um ônibus chocou-se contra uma árvore, neste domingo, na Índia. O veículo transportava vários devotos da seita hindu Rada Swami, que estavam no estado de Punjab, no norte do país, para assistir a uma cerimônia religiosa na manhã daquele dia, informou o superintendente da polícia local, Hrinder Singh Chahal. O acidente aconteceu na cidade de Firozepur, quando o ônibus ia de Jalalabad a Beas. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o ocorrido.