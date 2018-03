Acidente de ônibus mata 22 pessoas em Hong Kong Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas na queda de um ônibus de uma ponte na manhã desta quinta-feira em Hong Kong. Segundo testemunhas, o ônibus perdeu o controle quando fazia uma curva da estrada Tuen Mun, na região de Castle Peak, em Kowloon. Depois de bater na proteção lateral da pista, o ônibus caiu da ponte em um precipício de 50 metros. O acesso ao local é difícil e equipes de resgates têm o auxílio de helicópteros para remover os feridos do ônibus. A polícia ainda não sabe as causas do acidente. Os feridos foram encaminhados para quatro hospitais da região de New Territories, subúrbio de Hong Kong. Segundo um porta-voz do governo, quatro feridos estão em estado crítico e 12 estado grave.