Associated Press e Reuters, KUALA LUMPUR

O oficial do Corpo de Bombeiros disse que os turistas estavam retornando de um final de semana no popular destino turístico de Cameron Highlands na Malásia central quando o acidente ocorreu no domingo, 19, pela manhã.

Outros 10 passageiros também ficaram feridos, de acordo com o oficial. Ele falou na condição de anônimo porque não tinha autorização para dar declarações públicas.