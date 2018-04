Acidente de ônibus mata 8 crianças na Cisjordânia

O porta-voz da polícia israelense Micky Rosenfeld disse que as crianças foram levadas para hospitais israelenses e palestinos, e que pelo menos oito delas morreram. A polícia palestina afirmou que havia 10 mortos.

O motorista do caminhão era um árabe com cidadania israelense, que pode ter perdido o controle do veículo em meio à chuva, quando a pista estava escorregadia.

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, decretou três dias de luto. O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, também lamentou o acidente. As informações são da Associated Press.