Acidente de ônibus mata 8 norte-americanos no Egito

Oito turistas norte-americanos morreram e 21 ficaram feridos quando o ônibus em que eles estavam bateu contra um caminhão no sul do Egito. O acidente ocorreu na cidade de Aswan, informou hoje a agência estatal Mena.

O ônibus levava 37 turistas dos EUA e seguia para os templos de Abu Simbel quando colidiu com um caminhão carregado de areia parado no acostamento, segundo a agência Mena. Seis dos mortos são mulheres. O motorista e um guia turístico também ficaram feridos.

A agência egípcia não especificou quando o acidente ocorreu. Um policial disse que o fato ocorreu hoje cedo, a 30 quilômetros de Aswan. Segundo o policial, quatro turistas estão em estado grave. Os feridos foram levados para um hospital em Aswan.

Os acidentes rodoviários são comuns no Egito, muitas vezes por causa das estradas ruins e da falta de regulamentações e também pela imprudência dos motoristas. No mês passado, oito turistas ucranianos morreram quando o ônibus em que eles estavam virou perto do resort no Mar Vermelho de Hurghada. As informações são da Dow Jones.