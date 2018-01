Acidente de ônibus mata cinco crianças na Flórida Pelo menos sete pessoas morreram, cinco delas crianças, e três ficaram gravemente feridas na colisão entre um ônibus escolar e um caminhão no norte da Flórida, informou a Polícia local. O acidente aconteceu no condado de Union, na rodovia estadual 121, a seis quilômetros de Lake Butler, por causas ainda não determinadas. Equipes de socorro dos condados de Union e Alachua foram encaminharam ao local do acidente.