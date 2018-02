Acidente de ônibus mata seis pessoas na França

Pelo menos seis pessoas morreram e 26 ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira em um acidente envolvendo um ônibus que transportava trabalhadores marroquinos a Paris, informaram fontes oficiais. O acidente ocorreu na estrada A10, nas proximidades da localidade de Suevres, 150 quilômetros a sudoeste da capital francesa. O acidente matou cinco dos 30 trabalhadores marroquinos que viajavam no ônibus, além de um dos dois motoristas do veículo. O ônibus ficou destruído ao se chocar contra um dos pilares de uma ponte na estrada. As causas do acidente estão sendo investigadas. Os outros 26 feridos foram transferidos a hospitais próximos do local do acidente.