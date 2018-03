Acidente de ônibus na Índia deixa mais de 50 mortos Um ônibus superlotado caiu em um desfiladeiro no norte da Índia neste sábado, matando 52 pessoas e ferindo outras 46, segundo a polícia. O motorista perdeu controle do veículo em uma curva no Estado de Himachal Pradesh, cerca de 620 quilômetros ao norte de Nova Délhi, afirmou o oficial de polícia Raj Kumar. O ônibus desceu mais de 100 metros no desfiladeiro.