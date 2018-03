Acidente de ônibus no Egito deixa seis belgas mortos Um ônibus de turismo sofreu um acidente no sul do Egito que deixou seis belgas mortos, na manhã de hoje. Pelo menos outros 26 belgas ficaram feridos, segundo um funcionário egípcio do setor de segurança. O ônibus seguia para a cidade de Aswan, onde fica o antigo templo de Abu Simbel, famosa atração turística. O motorista estava em alta velocidade e perdeu o controle. O funcionário falou sob condição de anonimato. Segundo a fonte, 21 dos feridos foram levados ao hospital. A agência estatal MENA informou que quatro dos feridos estavam em estado grave. Em Bruxelas, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Francois Delhaye, disse que havia 30 belgas envolvidos no acidente e seis mortos. Não foi explicada a diferença no número de feridos. O Egito tem freqüentes acidentes por causa da alta velocidade dos motoristas e das condições precárias das rodovias. Pelo menos 8 mil pessoas morreram em acidentes rodoviários no país em 2006, último ano com estatísticas disponíveis.