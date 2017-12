Acidente de trânsito faz mais de 30 mortos em Camarões Mais de 30 pessoas morreram em Camarões no choque de um ônibus contra um caminhão, a 70 quilômetros da capital do país, Iaundê, informaram neste sábado emissoras regionais captadas em Dacar. O acidente aconteceu na sexta-feira, quando o ônibus ia para Bafousam, 300 quilômetros a noroeste da capital. Segundo a polícia, aparentemente, tanto o ônibus quanto o caminhão, que transportava areia, circulavam a grande velocidade no momento do acidente. O Ministério de Transporte informou que 800 pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito em Camarões.