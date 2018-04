Acidente de trânsito mata 10 no leste da China

Pelo menos dez pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo duas caminhonetes e um microônibus na província oriental de Shandong, na China, informou a agência oficial de notícias "Xinhua". A batida aconteceu por volta das 14h10 (4h10, de Brasília) de sexta-feira, em uma estrada na cidade de Dezhou. Segundo testemunhas, uma caminhonete tentou ultrapassar a outra, que resistiu, e ambas acabaram batendo de frente com um microônibus, que vinha na direção contrária. Segundo dados do Centro de Pesquisa Tecnológica Automobilística, as estradas chinesas foram em 2007, pelo 20º ano seguido, as mais mortais do mundo, com 327.208 acidenes, nos quais houve 81.649 mortos e 380.442 feridos.