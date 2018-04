Acidente de trânsito mata 18 em Moscou

MOSCOU - Ao menos 18 pessoas morreram e 25 ficaram feridas quando um caminhão se chocou neste sábado, 13, com um ônibus em um subúrbio de Moscou.

Um vídeo feito por uma testemunha, transmitido pela televisão estatal, mostrou as janelas do ônibus de passageiros se quebrando enquanto se dividiu ao meio, obrigando outros veículos na estrada a se desviarem totalmente de seu caminho.

As taxas de mortalidade por acidentes provocados por embriaguez na Rússia são maiores do que no Ocidente.

Vídeo de TV russa mostra momento do acidente: