Acidente de trânsito mata 42 pessoas na Turquia Pelo menos 42 pessoas morreram nesta sexta-feira em um acidente de trânsito na província de Gaciantep, no sudeste da Turquia, segundo o canal de televisão CNN Turk. A fonte assegurou que 42 pessoas, em sua maioria afegãs, morreram na colisão do caminhão no qual viajavam com outro caminhão na estrada entre Osmaniye e Gaziantep. O canal acrescentou que o caminhão transportava um grupo de refugiados afegãos que tinham entrado ilegalmente no país. O prefeito de Osmaniye, Davut Cuhadar, assegurou à CNN Turk que o número de vítimas era de 42. No entanto, o governador da província de Osmaniye, Zubeyr Kemelek, disse que 39 pessoas tinham morrido no acidente e outras seis ficaram feridas. "Os feridos foram levados para o hospital estadual de Osmaniye. A maioria das vítimas é provavelmente do Afeganistão e de Bangladesh. Poucos estavam com documentos de identidade", acrescentou.