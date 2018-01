Acidente de trânsito na França deixa oito mortos Um acidente que envolveu um ônibus espanhol, dois automóveis ? um deles com placa italiana ?, e uma van, numa estrada do sudoeste da França, na madrugada deste domingo, deixou oito pessoas mortas e pelo menos 46 feridas, nove delas em estado grave. Os feridos em estado grave foram levados de helicópteros para um hospital em Bordeaux, cidade que fica a 40 quilômetros do local do acidente. Entre as vítimas estão franceses, espanhóis, portugueses e marroquinos. As autoridades francesas ainda não divulgaram as identidades das vítimas fatais.