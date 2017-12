Acidente de trânsito na Índia deixa 48 mortos A polícia de um vilarejo do norte da Índia recuperou 48 corpos depois que um caminhão lotado de convidados de um casamento capotou de uma estrada de uma região montanhosa nesta terça-feira, disseram autoridades. Moradores do vilarejo e policiais desceram até o sopé da montanha e conseguiu reaver os 48 corpos do caminhão. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, e foram levadas a um hospital próximo. Os convidados de uma festa de casamento estavam viajando no caminhão para um vilarejo próximo quando o acidente ocorreu. Ainda não se sabe o que fez o caminhão cair. O ministro dos Transportes, H.S. Bisht, disse por telefone que o total de mortos ainda pode aumentar, enquanto a condição dos feridos é séria.