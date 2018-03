Acidente de trânsito no Irã mata 22 e fere 40 Dois ônibus colidiram na noite de terça-feira no nordeste do Irã, deixando um saldo de 22 pessoas mortas e outras 40 feridas, informou hoje a estatal Rádio Teerã. De acordo com a emissora, o acidente ocorreu ontem à noite na rodovia Gonabad-Torbat-e-Heidariyeh. Farzaneh Sadeqi, vice-governador de Torbat-e-Heidariyeh, disse que a causa do acidente foi a má condição da pista, informou a rádio estatal. Entretanto, a polícia atribuiu a culpa ao motorista de um dos ônibus acidentados.